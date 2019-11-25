Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz

Bankalar ile fintech’ler arasında rekabet ve işbirliği masaya yatırıldı. A Para’da Şafak Tükle’nin konuğu olan VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve İyzico Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Orkun Saitoğlu bankalar ile fintech’lerin işbirliklerini ve yeni iş yapma modelini anlattı.