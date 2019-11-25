Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz
Bankalar ile fintech’ler arasında rekabet ve işbirliği masaya yatırıldı. A Para’da Şafak Tükle’nin konuğu olan VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve İyzico Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Orkun Saitoğlu bankalar ile fintech’lerin işbirliklerini ve yeni iş yapma modelini anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:42
Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz 25.11.2019 | 10:45
18:27
01:10
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 22.11.2019 | 17:25
01:19
Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük rehberi 22.11.2019 | 17:25
01:04
Genç çiftçilere 1,4 milyar TL destek 22.11.2019 | 17:25
01:48
Ticaret anlaşması 2020'ye sarkabilir 22.11.2019 | 17:25
01:28
Türkiye'nin rekortmen kadınları 22.11.2019 | 17:25
00:46
Beyaz eşya satışları arttı 22.11.2019 | 17:25
02:01
Tüketici güven endeksi yükseldi 21.11.2019 | 10:22
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59
12:21
07:32
Göksel Aşan'dan A Para'ya özel açıklamalar! 19.11.2019 | 13:38
01:42
Borsa'da rekor seviyeler! 19.11.2019 | 14:58
03:12
01:21
Ekimde 142 bin konut satıldı 18.11.2019 | 17:38
01:20
Küresel borç seviyesi rekor kırdı 18.11.2019 | 17:38
00:44
Tarihin en uzun uçuşu gerçekleştirildi 18.11.2019 | 17:38
20:28
Açık bankacılık ile fıntech sektörü ve ekonomide nasıl değişimler yaşanacak? 18.11.2019 | 15:38
09:35
Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar 18.11.2019 | 12:54
21:04
Turkcell’den Fintech atağı 18.11.2019 | 12:40