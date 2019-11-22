Genç çiftçilere 1,4 milyar TL destek
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Genç Çiftçilere Hibe Projesi" kapsamında 2016-2018 döneminde 48 bin kişiye 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verdi.
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