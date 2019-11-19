Göksel Aşan'dan A Para'ya özel açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. 2020 yılının ekonomik büyüme açısından çok daha iyi olacağını belirten Aşan, 2019'un da dengelenme yılı olarak çok iyi geçtiğinin altını çizdi.