Güçlü finans için dev adımlar
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2020'de güçlü bir finansal yapının inşası, tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek 10 dev adıma imza attı. Ekonomik büyümeye büyük destek veren kredi garanti sisteminin etkinliği arttırılırken, faizsiz, uzun vadeli destek modelleri devreye giriyor. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını 2020'de almaya başlayacak, yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.
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