Güven Damgası dönemi başladı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile Türkiye'deki ilk Güven Damgası'nı alan e-ticaret siteleri duyuruldu.