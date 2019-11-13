Hazine'den algı operasyonlarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Bakan Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada "Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz." dedi.