Hazinenin tahvil ihracına 3 kat talep
Hazine, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 3 kat fazla talep geldiğini duyurdu
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