Hindistan, Asya Ticaret Paktı'ndan çıkıyor
Güney Doğu Asya Uluslar Birliği ülkeleri (ASEAN) ile Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda arasında müzakere edilen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) imzalanması gelecek yıla ertelendi.
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