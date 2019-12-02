İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki'den A Para'ya özel açıklamalar
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Kasım ayın ilişkin ihracat rakamları hakkında A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Öztiryaki'nin o açıklamaları!
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