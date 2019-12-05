İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'dan A Para'ya özel değerlendirmeler

Ekonomideki hızlı toparlanma yerli ve yabancıların yatırım iştahını artırdı. 2020’de Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi bekleniyor. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A Para'da bu konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yabancı yatırımın üretim odaklı olmasının ülkeye daha fazla fayda sağlayacağına dikkat çeken Yılmaz, gelen yabancı yatırımın ülkeye orta ve uzun vadede istihdam sağlayacak olmasının önemine vurgu yaptı. İşte Yılmaz'ın o açıklamaları!