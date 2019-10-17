İş dünyası harekata destek verdi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na iş dünyasının desteği çığ gibi büyüyor. Yurdun her bölgesinde iş dünyası örgütleri arka arkaya Mehmetciğin verdiği kahramanca mücadeleye desteğini açıklıyor. İş dünyası temsilcileri yaptıkları çağrıda "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür" mesajı verdi.