JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye'de GSYH'nın bu yıl yüzde 0,3 ve 2020'de yüzde 2,3 büyümesini bekliyor. Kuruluş, mart ayındaki bir önceki raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 0,2 olarak açıklamıştı.