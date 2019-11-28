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JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

28.11.2019 | 17:21

JP Morgan, Türkiye'de GSYH'nın bu yıl yüzde 0,3 ve 2020'de yüzde 2,3 büyümesini bekliyor. Kuruluş, mart ayındaki bir önceki raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 0,2 olarak açıklamıştı.

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