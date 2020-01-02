Kasım dış ticaret verileri açıklandı
Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 156 milyar 886 milyon dolara yükseldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Bakan Albayrak'tan esnaf ve çiftçilere müjde 02.01.2020 | 17:40
00:49
2020 için değerli kağıt bedelleri belirlendi 02.01.2020 | 17:40
01:12
AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu 02.01.2020 | 17:40
01:43
Avrupa borsalarının 2019 performansı 02.01.2020 | 17:40
01:19
2019 yatırımcının 'altın' yılı oldu 02.01.2020 | 17:40
01:54
Borsa 2019'da yüzde 25,4 kazandırdı 02.01.2020 | 17:40
01:40
Sosyal konut için talep yağdı 02.01.2020 | 17:39
00:55
Sigara ve alkol için ÖTV kararı 02.01.2020 | 17:39
00:51
TVF'nin borsadaki payı yükseldi 02.01.2020 | 17:39
01:09
Kasım dış ticaret verileri açıklandı 02.01.2020 | 17:39
05:53
Bakan Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti 02.01.2020 | 16:01
02:26
Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri... 02.01.2020 | 12:12
01:11
11 aylık ihracat 156,9 milyar dolar 31.12.2019 | 17:30
01:29
Varlık Barışı'nda süre 6 ay uzadı 31.12.2019 | 17:30
01:16
Yerli otomobil için 650 şarj istasyonu 31.12.2019 | 17:30
05:34
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
01:02
Ekonomik güven endeksi yılın zirvesinde 30.12.2019 | 17:33
01:07
IMF'den Türkiye değerlendirmesi 30.12.2019 | 17:34
01:48
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni tebliğ 30.12.2019 | 17:34
01:23
Emekli ve kamu çalışanı zamları Ocak ayında 30.12.2019 | 17:34