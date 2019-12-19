Kayseri Şeker Genel Müdürü Hüseyin Akay'dan A Para'ya özel açıklamalar
Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerinden Kayseri Şeker, Türkiye’deki SPK lisanslı 5 Kredi derecelendirme kuruluşu arasında olan TURKRATİNG tarafından uzun vadeli ulusal kredi derecelendirmede TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme de ise TR A2 notu aldı. Kayseri Şeker Genel Müdürü Hüseyin Akay, A Para'ya özel yaptığı açıklamada, halka arz için hazırlıklara başladıklarını ve Nisan ayında hazırlıkların tamamlanacağını belirtti. İşte Akay'ın o açıklamaları!
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