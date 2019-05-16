Kimler, ne kadar izin kullanabilir?

İşçilere, işe giriş tarihlerinden itibaren geçen süreye göre yıllık izin hakkı tanınır. İş Kanunu'nda çalışılan süreye göre ne kadar izin verileceği belirtilmiştir. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Ayrıca yıllık izine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. Peki yıllık izin kaç gündür, yıllık izin kullanılmazsa ne olur? Kimler yıllık izin kullanabilir? İşte detaylar!