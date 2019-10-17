KİT'lerin 2020 yatırım hedefleri belli oldu
KİT'lerin ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait işletmelerin 2020 yatırım hedefi yaklaşık 24.4 milyar lira olarak belirlendi. Bu dönemde kamu finansman gereği de yaklaşık 26.5 milyar lira olarak öngörüldü.
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