Konutder Başkanı Altan Elmas'tan A Para'ya özel açıklamalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi konut satışı istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 konut satıldı. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas konut satışlarıyla ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Elmas'ın o açıklamaları!