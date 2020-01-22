Koronavirüs ekonomiyi tehdit ediyor
Uluslararası yatırım bankalarında, küresel ekonomiye ilişkin analiz yapan ekonomistler, Çin'de görülen koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri konusunda uyarıda bulundu.
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