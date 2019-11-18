Küresel borç seviyesi rekor kırdı
Küresel borç seviyesi bu yılın ilk yarısında 7,5 trilyon dolar artarak 250,9 trilyon dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Ekimde 142 bin konut satıldı 18.11.2019 | 17:38
01:20
Küresel borç seviyesi rekor kırdı 18.11.2019 | 17:38
00:44
Tarihin en uzun uçuşu gerçekleştirildi 18.11.2019 | 17:38
20:28
Açık bankacılık ile fıntech sektörü ve ekonomide nasıl değişimler yaşanacak? 18.11.2019 | 15:38
09:35
Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar 18.11.2019 | 12:54
21:04
Turkcell’den Fintech atağı 18.11.2019 | 12:40
05:57
Borsa İstanbul 106 bin seviyesini aşarak son bir yılın zirvesine ulaştı! 18.11.2019 | 11:13
01:21
"FED'in mevcut politikası uygun" 14.11.2019 | 17:38
01:19
"Bölgenin en büyük borsasıyız" 14.11.2019 | 17:38
01:04
Türkiye dünyanın lojistik üssü oluyor 14.11.2019 | 17:38
01:20
Tesla Berlin'de fabrika kuruyor 13.11.2019 | 17:35
02:10
Hazine'den algı operasyonlarına tepki 13.11.2019 | 17:35
01:07
Fitch 20 bankanın görünümünü yükseltti 13.11.2019 | 17:35
01:21
Cari denge 4 aydır fazla veriyor 12.11.2019 | 17:46
01:11
THY'nin doluluk oranı 83,3'e ulaştı 12.11.2019 | 17:46
01:19
Türk Eximbank faizleri indirdi 12.11.2019 | 17:46
01:26
İhracatçı için yeşil pasaport kolaylığı 11.11.2019 | 17:21
01:29
Balkanlara ihracat arttı 11.11.2019 | 17:21
01:47
Demir İpek Yolu 2 yılda 275 bin ton yük taşıdı 11.11.2019 | 17:21
01:35
Güçlü finans için dev adımlar 11.11.2019 | 17:21