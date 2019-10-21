Lüks konut için ek vergi geliyor

Vergi reformu paketi çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre pakette bir değişiklik olmaması halinde 5 milyon liradan daha değerli konutlar için emlak vergisinin yanında yüzde 1 ek vergi daha konulması planlanıyor. Konutların değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.