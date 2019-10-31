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Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı

31.10.2019 | 17:34

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye düştüğünü belirten Uysal, "2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi.

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