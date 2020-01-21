Merkez Bankası Genel Kurulu toplandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. TCMB Olağanüstü Genel Kurulunda, Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.
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