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Merkez Bankası Genel Kurulu toplandı

21.01.2020 | 17:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. TCMB Olağanüstü Genel Kurulunda, Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.

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