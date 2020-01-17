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Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

17.01.2020 | 17:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) az önce gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizinde 75 baz puan indirime gitti. Böylece %12 seviyesindeki faiz oranları %11.25’e gerilemiş oldu.

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