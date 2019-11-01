Müsiad Başkanı Abdurrahman Kaan: Kredi faizlerinin düşmesinden memnunuz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş dünyası için müjdelediği iki kredi destek paketi iş adamlarını memnun etti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, son 5,5 yılın en düşük rakamını duyduklarını ifade etti. Kaan, "Yatırımın önünün açılması açısından ticari kredilerin düşmesi iş dünyasını memnun etti" dedi.
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