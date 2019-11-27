Nouriel Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti
Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, "Türkiye'de ekonomi bu yıl itibariyle yükselişe geçti. Türkiye ekonomisi daha istikrarlı hale geldi. Turizmin katkısıyla cari açığın azaldığını görüyoruz." dedi.
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