OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0,3 olarak tahmin edilmişti.
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