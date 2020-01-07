Ortadoğudaki gerginlik petrolü zirveye taşıdı

Ortadoğu’da yaşanan gerilim petrol fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Son 7,5 ayın zirvesine çıkan petrol fiyatları yüzde 2.30 artışla varil başına 70.17 dolarla 70 doların üzerine yükselirken, ABD hafif ham petrol de yüzde 2.01 artışla 64.32 dolardan işlem gördü.