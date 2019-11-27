Papilon savunma halka arz oluyor

Parmak izi, yüz tanıma, iris tanıma, balistik, kriminal analiz ve multi-model biyometrik sistemlerden oluşan ürün gamıyla ülke ekonomisi için katma değer yaratan Papilon Savunma, halka arza hazırlanıyor. 28-29 Kasım'da talep toplayacak olan şirket, ardından halka arz olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.