Seracılık için teşvik düzenlemesi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarımsal üretimde sürekliliği arttırmak ve sebze meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşviklerini revize ettiklerini açıkladı. Bakan Varank, "Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz" dedi.