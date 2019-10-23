SOCAR'dan Tuz Gölü'ne yatırım

SOCAR AQS Genel Müdürü İsayev, "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için 40 kuyu açacağız. Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var." dedi.