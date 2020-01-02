Sosyal konut için talep yağdı

TOKİ tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konuta talep yağdı. 100 bin sosyal konut başvuruları kısa sürede 469 bine ulaştı. 336 bini aşkın kişi ise başvuru ücretini yatırdı. Müracaatların yüzde 60'ını 3+1 konutlar oluşturdu.