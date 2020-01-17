Tahvil faizi 3 yılın en düşüğünde

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, 29 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 10,55'i gördü