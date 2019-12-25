TBB'den ekspertiz ve ipotek ücreti açıklaması
Türkiye Bankalar Birliği'nce, bankaların "haksız şekilde ekspertiz ve ipotek tesis ücreti tahsil ettiklerine" yönelik basına yansıyan beyanların yanıltıcı olduğu bildirildi.
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