TBMM bütçe maratonu başlıyor
2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu. Komisyona yarın sunulacak bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler ise 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
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