"Telefonlar artık cüzdan oldu"

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ve Akademisyen Yüce Zerey, Şafak Tükle’nin A Para’da sunduğu Teknoloji ve Finans programının konuğu oldu. Teknolojinin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini anlatan Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yiş, “FinTech yeni bir ödeme kanalı oldu. Telefonlar artık cüzdan olacak” dedi