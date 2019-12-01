"Telefonlar artık cüzdan oldu"
Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ve Akademisyen Yüce Zerey, Şafak Tükle’nin A Para’da sunduğu Teknoloji ve Finans programının konuğu oldu. Teknolojinin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini anlatan Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yiş, “FinTech yeni bir ödeme kanalı oldu. Telefonlar artık cüzdan olacak” dedi
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