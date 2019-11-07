THY'den 3. çeyrekte 655 milyon dolar net kar

Türk Hava Yolları, yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. THY, 2019 yılı üçüncü çeyreğini 675 milyon dolar Esas Faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr ile tamamladı.