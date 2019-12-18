TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'dan A Para'ya özel açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'ye devredilen şirketlerin durumuyla ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Firmaların karlarını yükselttiklerini ve istihdamlarını artırdıklarını ifade eden Gülal, şirketlerin karlılıklarının yüzde 158 artırıldığını belirtti. İşte Gülal'ın A Para'ya özel o açıklamaları!
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