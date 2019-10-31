Turizm gelirleri arttı
Turizm gelirleri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolara yükseldi oldu.
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