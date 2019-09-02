Türk deniz filosu yenileniyor

Hükümet, deniz ticareti filosunu gençleştirerek denizleri ticaretin merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. 800 koster gemisinden, yaşı 30'un üzerinde olan 100 geminin, seyir güvenliği ve ekonomik rekabet açısından acilen yenilenmesi gerektiği öğrenildi. İlk olarak bu gemilerin hurdaya çıkarılarak yerine yenilerinin konulması sağlanacak. Deniz taşımacılığı sektöründen gelen talepler üzerine geçtiğimiz yıl harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Ekonomi bakanlıklarının da dahil olduğu 'Koster Yenileme Projesi'ni hayata geçirmek için Koster Denizcilik Anonim Şirketi'ni kurdu.