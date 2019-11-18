Turkcell’den Fintech atağı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) ödeme kuruluşu lisansı sahibi olan Turkcell Ödeme Hizmetleri, tüketicilerle şirketleri bir araya getiren uçtan uca her şeyi kapsayan teknoloji atağına başladı. Paycell markası adı altında faaliyet gösteren şirket, finansal teknoloji (Fintech) alanında yapılan yasal düzenlemelerin ardından çalışmalarına hız verdi. A Para'da yayınlanan Teknoloji ve Finans programının konuğu olan Turkcell Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, finans ve teknolojinin birleşmesinden oluşan fintech endüstrisinin herkesin hayatına kolaylık getirdiğini belirterek, tüm dünyada çok hızlı bir büyüme kaydettiğini söyledi. İşte Melike Kara'nın o açıklamaları!
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