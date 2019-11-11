Türkiye altın alımında lider

Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye; üçüncü çeyrekteki 71,4 tonluk altın alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu. Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Rezervini arttıran diğer iki ülke ise Rusya ve Çin olarak dikkat çekti.