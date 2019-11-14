Türkiye dünyanın lojistik üssü oluyor
Türkiye, Çin’den İngiltere’ye uzanan demiryolu projesi kapsamında, 21 lojistik merkez kuruyor. Dokuzu tamamlanan merkezler, günlük 2 milyar dolarlık mal akışının üssü olacak
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