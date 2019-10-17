Volkswagen yatırıma devam edecek

Volkswagen'in Manisa'ya olan yatırımı ertelediği iddiaları gündeme gelmişti. Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik bir yanıt da Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'dan geldi. Turagay, Volkswagen'in şu anda yatırımını durdurmadığını söyledi.