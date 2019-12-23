Yapay zeka 2020’de hayatı değiştirecek
Finans şirketleri ve cep telefonu operatörleri, gelişen yapay zeka teknolojileriyle artık ortak paydada buluşmaya başladı. Akıllı telefonlardaki ödeme sistemlerinin gelişmesi, müşterilerin GSM hatları üzerinden temassız ödeme yapabilmeleri her iki sektörü bir araya getirdi. Buna tüketicilerin de hızlı uyum sağlamaları 2020 yılında yeni yapay zeka teknolojilerinin devreye girmesini sağlayacak. Yüz tanıma sistemiyle ödemeler, yüzük ya da bileklik benzeri cihazlarla temassız ödeme yapılabilmesi 2020’de tüketicinin kullanacağı teknolojiler olacak. Fintek ve yapay zekanın neler getireceği konusu A Para’da Şafak Tükle Uysal’ın hazırladığı programda tartışıldı.
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