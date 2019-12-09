Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'tan A Para'ya özel açıklamalar!
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Ermut'un o açıklamaları!
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Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'tan A Para'ya özel açıklamalar! 09.12.2019 | 16:02
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Girişimcilik ekosistemi emekleme dönemini tamamladı 08.12.2019 | 11:07
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TCMB 2020 para ve kur politikası açıklandı 05.12.2019 | 10:56
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İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları... 05.12.2019 | 09:53
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Trump: Anlaşma için seçim sonrasını beklemek daha iyi olabilir 04.12.2019 | 17:35
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Varlık Fonu'ndan petrokimya tesisi yatırımı 04.12.2019 | 17:35
01:08
Katar'dan Türkiye'ye yatırım hazırlığı 04.12.2019 | 17:35
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Vakıfbank hisseleri Hazine'ye geçti 04.12.2019 | 17:35
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Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı? 04.12.2019 | 15:46
00:48
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4 Aralık 2019 Çarşamba ekonomi gündemi... 04.12.2019 | 10:03
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İşte Kasım ayı enflasyon rakamları... 04.12.2019 | 09:55
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BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik 03.12.2019 | 17:31
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BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL 03.12.2019 | 17:31
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Efsane Cuma'da 6 milyar liralık satış yapıldı 03.12.2019 | 17:31
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KYK borçları yapılandırılacak 03.12.2019 | 17:31
01:20
Ünlü Ekonomist Nouriel Roubini'den Türkiye'ye övgü 03.12.2019 | 17:31
01:00
"Bankalar 2020'den umutlu" 03.12.2019 | 17:31
01:20
İvme Finansman Paketi'ne yoğun ilgi 03.12.2019 | 17:31