Yatırımcı Türkiye'ye güvendi

Türkiye’de 10 ayda 10 bin 682 yabancı şirket kuruldu. Anonim ve limited şirketlerde İranlılar başı çekti. Özellikle ABD yaptırımlarından korkan İranlıların Türkiye’ye yöneldiği düşünülüyor. Söz konusu dönemde 4,3 milyar liralık yatırım yapıldı.