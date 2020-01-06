Yurt dışı projeler 400 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin yurt dışında önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini belirterek, “Küresel ekonomideki tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlarımızdaki jeopolitik gelişmelere rağmen müteahhitlerimiz 2019’da 18 milyar dolarlık 438 proje üstlendi. Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı." dedi.