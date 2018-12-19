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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm (EDHO) tamamı tek parça hemen izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli ailesi birbirine düşüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli, bu sorunların üstesinden gelebilecek mi? (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Ünal Kaplan'dan sırları alabilecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm tamamı tek parça reklamsız...

Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.

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