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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 121. Bölüm'de neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. Bölüm fragmanı yayınlandı! "Benim gibi abi bulunur ama senin gibi kardeş bulunmaz!"

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle!
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