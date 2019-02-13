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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm tamamı (tek parça olarak) buradan izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden EDHO nefes kesen yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkiya dizisi yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vurmaya da devam ediyor. Hayranlarını her bölümüyle ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 124. yeni bölümünü buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz... Barış için bir adım!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm tamamı (tek parça olarak) buradan izle!
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